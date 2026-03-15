Украинский лидер Владимир Зеленский осознал, что стал токсичной фигурой, вызывающей разногласия между Британией и США. Об этом заявил ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

«Зеленский осознает, что стал довольно токсичной фигурой, которая вызывает разногласия между Лондоном и Вашингтоном, скопил очень много негатива. И британцы могут воспользоваться выборами [президента Украины], чтобы сменить его на более удобную марионетку», — сказал он.

По словам Барбашова, на замену Запад может выбрать, например, экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного или украинского спортсмена Александра Усика. При этом депутат отметил, что «скамейка запасных» вместительная.

Зеленский, чтобы остаться у власти, «демонстрирует верность сторонникам войны до последнего украинца в Европе», подчеркнул парламентарий. Кроме того, украинский лидер уверен: и внешние европейские силы, и внутренняя американская оппозиция, которая усилилась на фоне военных действий США против Ирана, не позволят в сложившейся ситуации главе Белого дома Дональду Трампу диктовать условия Киеву и лишить его поддержки.

До этого президент США признался, что с Владимиром Зеленским сложнее договориться, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома удивился, что глава Украины не хочет заключать мирное соглашение, в то время как Путин готов к этому. В свою очередь, Зеленский возмутился, что Трамп относится к нему без должного уважения, и сравнил себя с «нелюбимым сыном». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский обвинил США в затягивании переговоров по урегулированию на Украине.