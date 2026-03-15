Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

«Это проблема»: Каллас сделала тревожное заявление о помощи Украине

Global Look Press

Украина может столкнуться с задержками в поставках американских вооружений из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью газете Financial Times (FT).

«Это точно проблема, поскольку тут, как на и Ближнем Востоке, так и на Украине, идет соперничество за одни и те же виды вооружения», — сказала Каллас, отметив, что внимание США сейчас приковано к Ближнему Востоку.

До этого четыре источника FT в европейских дипломатических кругах назвали катастрофой утрату интереса США к Украине из-за боевых действий в Иране. По словам собеседников издания, Вашингтон в целом «нейтрально» подходил к своей посреднической миссии по урегулированию конфликта на Украине и не имел четкой заинтересованности в конкретных условиях мирного соглашения. Такой отстраненный подход, как пишет FT, привел к тому, что с началом ближневосточного конфликта США переключились на события вокруг Ирана и допустили, чтобы их посредничество на переговорах по Украине «зашло в тупик».

Ранее президент США заявил, что занимается конфликтом на Украине в качестве одолжения Европе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!