«Это проблема»: Каллас сделала тревожное заявление о помощи Украине

Украина может столкнуться с задержками в поставках американских вооружений из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью газете Financial Times (FT).

«Это точно проблема, поскольку тут, как на и Ближнем Востоке, так и на Украине, идет соперничество за одни и те же виды вооружения», — сказала Каллас, отметив, что внимание США сейчас приковано к Ближнему Востоку.

До этого четыре источника FT в европейских дипломатических кругах назвали катастрофой утрату интереса США к Украине из-за боевых действий в Иране. По словам собеседников издания, Вашингтон в целом «нейтрально» подходил к своей посреднической миссии по урегулированию конфликта на Украине и не имел четкой заинтересованности в конкретных условиях мирного соглашения. Такой отстраненный подход, как пишет FT, привел к тому, что с началом ближневосточного конфликта США переключились на события вокруг Ирана и допустили, чтобы их посредничество на переговорах по Украине «зашло в тупик».

Ранее президент США заявил, что занимается конфликтом на Украине в качестве одолжения Европе.