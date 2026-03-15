В Норвегии заявили о готовности предоставить Европе площадку для запуска спутников

Норвегия готова предоставить свою территорию для запуска европейских спутников. Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре в ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой кабмина Канады Марком Карни, передает «Интерфакс».

«У Европы очень ограниченные возможности для запуска спутников. Одной из возможностей предоставить Европе такие возможности можно найти на Андёя», — сказал премьер.

Стёре добавил, что особое значение в этом вопросе уделяется Германии. По его словам, это связано с сотрудничеством в области космоса. В частности, страны создают совместную рабочую группу, которая займется изучением возможности сотрудничества в космическом наблюдении, безопасной спутниковой связи и укреплении пусковых возможностей.

Андёя — самый северный и малонаселенный остров архипелага Вестеролен, расположенный в 300 километрах от полярного круга. Расположенный на нем космодром является первой действующей площадкой в континентальной Европе.

Ранее на Западе указали на отставание Европы в космической гонке.

 
