«Мы не конкурентки». Сестрам Авериным – 25

Близняшки, собравшие целую россыпь медалей чемпионатов Европы и мира, родились 13 августа 1998 года в городе Заволжье Нижегородской области.

Свои тренировки они начали в четырехлетнем возрасте. Примером стали родители (а также сестра), которые всерьез увлекаются спортом. Девочки быстро прогрессировали, так как с недетской серьезностью относились к занятиям.

В 12 лет сестры переехали в Нижний Новгород с семьей, чтобы развиваться в спорте. С 2014 года Арина и Дина становились чемпионками Москвы, побеждали на этапах Гран-при, Кубка мира и в отдельных видах на чемпионате России. К 2017 году Аверины стали лидерами национальной сборной.

«Мы с Диной не конкурентки. Для нас главное, чтобы на первом месте пьедестала была спортсменка, выступающая под российским флагом и с фамилией Аверина», — говорила Арина в интервью порталу «Открытый Нижний».

В 2021 году на Олимпиаде в Токио при весьма неоднозначном судействе Дина завоевала лишь серебряную медаль в личном многоборье, а Арина заняла четвертое место, хотя сестры считались абсолютными фаворитами дисциплины.