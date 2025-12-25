На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне начали закупать новогодние подарки еще в ноябре

В 2025 году россияне начали выбирать новогодние подарки на две недели раньше
Barillo_Images/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году россияне стали готовиться к новогодним праздникам заметно раньше — активный рост интереса к подаркам в онлайне начался уже с конца ноября, тогда как годом ранее пик поисковой активности приходился на вторую половину декабря. Среди популярных категорий подарков лидируют косметика и парфюмерия, подарочные сертификаты и товары для ухода. К такому выводу пришли аналитики Gnezdo.Online в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Сравнение год к году показало, что в этом году заметный рост спроса на новогодние подарки начался уже 26 ноября, тогда как в прошлом году аналогичный всплеск фиксировался лишь с 11 декабря. Таким образом, интерес россиян к праздничному шопингу сместился на 10–14 дней раньше.

Наибольший прирост интереса в 2025 году продемонстрировали подарочные сертификаты и e-gift карты — количество кликов в этой категории выросло на 15%. На втором месте по динамике — косметика и парфюмерия (+12%), на третьем — SPA-услуги и сертификаты на уход (+6%).

Рейтинг самых востребованных категорий подарков возглавили косметика и парфюм, второе место заняли услуги по уходу и SPA, третью строчку — техника и электроника. На четвертом месте — товары для дома, а пятую позицию заняли подарочные сертификаты.

Ранее выяснилось, что мошенники перед Новым годом используют схему доставки подарков через подставных курьеров.

