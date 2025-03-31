Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Дзюба против бывшей команды Карпина: «Акрон» против «Ростова» в РПЛ. LIVE

РПЛ. 22-й тур. «Акрон» — «Ростов». ОНЛАЙН

close
Telegram-канал «ФК «Акрон» Тольятти»
В матче 22-го тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 22-й тур
Перерыв
31 марта 18:30
Акрон
Тольятти, Россия
32' Бокоев
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
44' Осипенко
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм

32' Бокоев

44' Осипенко

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

Очень яркий первый тайм, в котором была кровь Комличенко, гол «Акрона», незабитый пенальти Осипенко и забитый потом им мяч с игры, а также штанга Дзюбы. 10(4) — 6(6) по ударам. Ждем продолжения после перерыва!

45+5'

Все, звучит свисток на перерыв.

45+3'

В быстрой атаке «Акрона» левым флангом Данилини подал слева, а Дзюба, опередив защитника, пробил в прыжке «рыбкой» головой — ШТАНГА СПАСЛА «РОСТОВ».

45+1'

Четыре минуты добавлено к первому тайму.

43'

ГООООООООООООООООООООЛ! Максим Осипенко — 1:1! Исправился защитник «Ростова». Подключился к атаке и успел ногой с лета попасть после подачи Вахании слева!

40'

АЛЕКСАНДР ВАСЮТИН ТАЩИТ УДАР ОСИПЕНКО С ТОЧКИ! Угадал направление и отбил!

38'

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «АКРОНА»!

37'

Видеоассистенты позвали главного арбитра к монитору, значит, рекомендуют назначить пенальти!

36'

Вот сейчас в остановке игры арбитр Павел Шадыханов попросил не вводить мяч в игру. VAR проверяет эпизод, и там похоже на одиннадцатиметровый.

34'

Комличенко упал в штрафной «Акрона» после борьбы с Неделчяру, но пенальти нет.

31'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Марат Бокоев — 1:0! Вынесли ростовчане из штрафной после углового, но подбор остался за тольяттинцами. Данилин с лета заправил по левому флангу Бакаева, который подал от лицевой, а Бокоев выпрыгнул в центре штрафной и вогнал головой мяч под перекладину. Ятимов дотянулся в прыжке, но спасти было нереально.

30'

Солтмурад Бакаев получил мяч в штрафной «Ростова» после передачи Максима Кузьмина и пробил с рикошетом — угловой.

28'

Офсайд был — гол не засчитан.

27'

VAR работает, проверяя гол.

27'

Идеально закинули в штрафную на Комличенко, тот принял на грудь и пробил без шансов для Васютина, но был небольшой офсайд!

25'

«Ростов» уже третий в этом матче угловой заработал, но ничего из него не выжал снова.

23'

Выровнялась игра в последние минуты.

20'

«Ростов» разыграл угловой, и Комличенко, у которого опять сочится кровь, пытался пробить головой после закидушки из глубины, но не дотянулся до мяча.

19'

Васютин в прыжке потащил удар Мохеби из-за штрафного с рикошетом.

18'

58% пока «Акрон» владеет мячом.

15'

«Акрон» больше контролирует мяч и атакует в дебюте встречи.

13'

У Комличенко снова пошла кровь, нападающему пришлось еще раз уйти за бровку. И вернулся он уже с основательно перемотанной в желтом цвете команды головой.

11'

ЯТИМОВ! Сначала потащил дальний удар Джурасовича, а затем спас еще и после добивания Данилина практически в упор, хотя сам лежал!

10'

Ростовчане заблокировали дальний удар.

8'

Только сейчас вернулся на поле Николай Комличенко, которому остановили кровь и поменяли футболку.

6'

В последний момент ростовчане заблокировали удар Дзюбы из штрафной.

5'

Неделчяру, перепрыгивая упавшего Комличенко, попал ему по лицу шипами пятки — в крови нападающий «Ростова».

3'

Атака «Акрона» левым флангом, мяч был переведен низом на линию штрафной, откуда Лончар пробил в касание, а Дзюба подставил ногу в глубине штрафной — рядом со штангой.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

19:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с москвичом Павлом Шадыхановым во главе.

19:25

А вот стартовый состав «Ростова» от Джонатана Альбы:

Ятимов, Осипенко, Вахания, Мелехин, Сутормин, Кучаев, Комаров, Шанталий, Мохеби, Комличенко, Роналдо.

19:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев:

Васютин, Савичев, Неделчяру, Бокоев, Эшковал, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 22-го тура Российской премьер-лиги «Акрон» принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
Генпрокуратура просит разрешить «Талибан» в России. Решение примет судья, запретивший ЛГБТ
ГП РФ попросила суд приостановить запрет деятельности «Талибана»
ВС РФ установили флаг ВДВ в курском селе Гоголевка. Военная операция, день 1132-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1132-й день
Путин подписал указ о весеннем призыве
Центробанк РФ резко поднял курс доллара
Тренер «Динамо» назвал отличие чешского пива от российского
Ученые создали модель, предсказывающую развитие жизни на Земле
В Таджикистане оценили переговоры с Киргизией и Узбекистаном
Новости и материалы
СЕО Yum! Brands сообщил об уходе из корпорации
Комитет Госдумы одобрил расширение полномочий кабмина при исполнении бюджета
«Кажется странным»: в Госдуме не поддержали увеличение возраста молодежи до 44 лет
Трамп-младший отреагировал на приговор Ле Пен
На «Госуслугах» появится новый сервис
В сочи трехлетний мальчик выпал из окна и не выжил
Загитова сменила имидж
Победитель шоу «Выжить в Самарканде» раскрыл, на какой девушке готов жениться
В Южной Корее заявили, что импичмент президента Южной Кореи «внимательно рассматривается»
Туристку из России задержали в Таиланде за попытку обмена поддельных долларов
Дочь одной из самых красивых женщин Англии вышла в финал конкурса красоты
Стала известна реакция премьера Франции на приговор Ле Пен
В Сирии заявили, что мировые авиакомпании могут возобновить полеты в страну
В Екатеринбурге тренер приставал к 12-летней подопечной на соревнованиях
Бывший президент Бразилии назвал приговор Ле Пен «левым судебным активизмом»
В Nestle опровергли слухи о возобновлении производства KitKat в России
В МИД пообещали жестко ответить на высылку дипломатов РФ из Молдавии
Создатель «Миража» не может найти солистку на иностранный проект из-за «корявого английского»
Все новости
Американских военных, пропавших в Литве, нашли мертвыми
Суд арестовал имущество экс-замглавы Минцифры России
Почти 300 тысяч жителей Японии могут стать жертвами мегаземлетрясения
«Эта какая-то судебная диктатура». Во Франции осудили Марин Ле Пен
Захарова назвала приговор Ле Пен агонией либеральной демократии
«Крики за стеной» и украинский ИНН: что известно о стрелке из Мурманска
РИА Новости: у стрелявшего по полицейским в Мурманске нашли ИНН Украины
«Отскок был вопросом времени». Что будет с рублем к майским праздникам
Инвестстратег Бахтин: перед майскими праздниками доллар будет стоить 90 рублей
Хороший, пожилой, злой: 10 лучших фильмов Клинта Иствуда, которому исполнилось 95
«Гангстерленд»: зачем смотреть сериал про мафию, воссоединивший Гая Ричи и Тома Харди?
Вышел сериал Гая Ричи «Гангстерленд» с Томом Харди
Безвизовые страны для россиян в 2025 году: куда поехать, не оформляя документы заранее
Безвизовые страны – 2025: список направлений для граждан РФ и условия въезда
Благовещение — 2025: когда и как отмечают этот православный праздник
Традиции и история Благовещения Пресвятой Богородицы, зачем в этот день отпускают в небо голубей
В США говорят, что Трамп «зол» на Путина. Так ли это?
Песков обратил внимание на отсутствие прямых цитат Трампа о его злости на Путина
«Вурдалаки»: в Крыму подожгли могилы военкора «Известий» и трех участников СВО
В Крыму сожгли могилу военкора Федорчака и трех участников СВО
«Может стать последней каплей». Что ждет Зеленского после отказа от сделки с США?
Трамп сообщил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по ресурсам с США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами