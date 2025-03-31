Очень яркий первый тайм, в котором была кровь Комличенко, гол «Акрона», незабитый пенальти Осипенко и забитый потом им мяч с игры, а также штанга Дзюбы. 10(4) — 6(6) по ударам. Ждем продолжения после перерыва!
Все, звучит свисток на перерыв.
В быстрой атаке «Акрона» левым флангом Данилини подал слева, а Дзюба, опередив защитника, пробил в прыжке «рыбкой» головой — ШТАНГА СПАСЛА «РОСТОВ».
Четыре минуты добавлено к первому тайму.
ГООООООООООООООООООООЛ! Максим Осипенко — 1:1! Исправился защитник «Ростова». Подключился к атаке и успел ногой с лета попасть после подачи Вахании слева!
АЛЕКСАНДР ВАСЮТИН ТАЩИТ УДАР ОСИПЕНКО С ТОЧКИ! Угадал направление и отбил!
ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «АКРОНА»!
Видеоассистенты позвали главного арбитра к монитору, значит, рекомендуют назначить пенальти!
Вот сейчас в остановке игры арбитр Павел Шадыханов попросил не вводить мяч в игру. VAR проверяет эпизод, и там похоже на одиннадцатиметровый.
Комличенко упал в штрафной «Акрона» после борьбы с Неделчяру, но пенальти нет.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Марат Бокоев — 1:0! Вынесли ростовчане из штрафной после углового, но подбор остался за тольяттинцами. Данилин с лета заправил по левому флангу Бакаева, который подал от лицевой, а Бокоев выпрыгнул в центре штрафной и вогнал головой мяч под перекладину. Ятимов дотянулся в прыжке, но спасти было нереально.
Солтмурад Бакаев получил мяч в штрафной «Ростова» после передачи Максима Кузьмина и пробил с рикошетом — угловой.
Офсайд был — гол не засчитан.
VAR работает, проверяя гол.
Идеально закинули в штрафную на Комличенко, тот принял на грудь и пробил без шансов для Васютина, но был небольшой офсайд!
«Ростов» уже третий в этом матче угловой заработал, но ничего из него не выжал снова.
Выровнялась игра в последние минуты.
«Ростов» разыграл угловой, и Комличенко, у которого опять сочится кровь, пытался пробить головой после закидушки из глубины, но не дотянулся до мяча.
Васютин в прыжке потащил удар Мохеби из-за штрафного с рикошетом.
58% пока «Акрон» владеет мячом.
«Акрон» больше контролирует мяч и атакует в дебюте встречи.
У Комличенко снова пошла кровь, нападающему пришлось еще раз уйти за бровку. И вернулся он уже с основательно перемотанной в желтом цвете команды головой.
ЯТИМОВ! Сначала потащил дальний удар Джурасовича, а затем спас еще и после добивания Данилина практически в упор, хотя сам лежал!
Ростовчане заблокировали дальний удар.
Только сейчас вернулся на поле Николай Комличенко, которому остановили кровь и поменяли футболку.
В последний момент ростовчане заблокировали удар Дзюбы из штрафной.
Неделчяру, перепрыгивая упавшего Комличенко, попал ему по лицу шипами пятки — в крови нападающий «Ростова».
Атака «Акрона» левым флангом, мяч был переведен низом на линию штрафной, откуда Лончар пробил в касание, а Дзюба подставил ногу в глубине штрафной — рядом со штангой.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с москвичом Павлом Шадыхановым во главе.
А вот стартовый состав «Ростова» от Джонатана Альбы:
Ятимов, Осипенко, Вахания, Мелехин, Сутормин, Кучаев, Комаров, Шанталий, Мохеби, Комличенко, Роналдо.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев:
Васютин, Савичев, Неделчяру, Бокоев, Эшковал, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 22-го тура Российской премьер-лиги «Акрон» принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.