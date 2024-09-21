А вот стартовый состав воронежского «Факела» от Дмитрия Пятибратова:
Беленов, Юрганов, Божин, Дзиов, Альшин, Якимов, Щетинин, Брахими, Ивлев, Марков, Ильин.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Павлом Кукуяном из Сочи во главе.
Давайте обратимся к стартовым составам. Вот кого с первых минут выставил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак:
Латышонок, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Соболев, Кассьерра, Педро, Лусиано Гонду.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче девятого тура Российской премьер-лиги чемпион и лидер санкт-петербургский «Зенит» принимает воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.