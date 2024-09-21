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Спорт

Лидер против аутсайдера: «Зенит» принимает «Факел». LIVE

РПЛ. 9-й тур. «Зенит» — «Факел». ОНЛАЙН

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
В матче девятого тура Российской премьер-лиги чемпион и лидер РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает аутсайдер чемпионата воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 9-й тур
Матч не начался
21 сентября 16:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Факел
Воронеж, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:25

А вот стартовый состав воронежского «Факела» от Дмитрия Пятибратова:

Беленов, Юрганов, Божин, Дзиов, Альшин, Якимов, Щетинин, Брахими, Ивлев, Марков, Ильин.

16:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Павлом Кукуяном из Сочи во главе.

16:20

Давайте обратимся к стартовым составам. Вот кого с первых минут выставил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак:

Латышонок, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Соболев, Кассьерра, Педро, Лусиано Гонду.

16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче девятого тура Российской премьер-лиги чемпион и лидер санкт-петербургский «Зенит» принимает воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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