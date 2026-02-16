Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Врач назвал причину внезапного пробуждения в три ночи у здоровых людей

Врач Хан: повышение уровня кортизола может вызвать пробуждение в три часа ночи
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Причиной внезапного пробуждения около трех часов ночи может быть повышение уровня кортизола — гормона, который отвечает за реакцию на стресс. Об этом заявил врач общей практики Амир Хан в интервью Daily Mirror.

По словам специалиста, ночные пробуждения могут случаться у всех, но, как правило, они происходят в одно и то же время около трех часов ночи.

«В это время уровень кортизола, то есть гормона стресса, начинает повышаться, чтобы подготовить тело к пробуждению», — пояснил врач.

Хан подчеркнул, что это абсолютно нормальный процесс. Однако если нервная система напряжена из-за тревоги и стресса, организм может реагировать на рост кортизола внезапным пробуждением. Врач добавил, что такой же эффект вызывает снижение уровня сахара в крови.

До этого врач-сомнолог Сара Макниллис заявила, что нарушения сна могут быть связаны с составом кишечного микробиома. В пример она привела крупное исследование китайских ученых с участием около 387 тысяч человек. Оно показало, что у людей с выраженными нарушениями сна было снижено количество семи групп кишечных бактерий. Особенно заметным оказалось уменьшение доли полезных микроорганизмов, включая некоторые штаммы лактобактерий. Эксперт подчеркнула, что эти данные указывают на важность учета состояния кишечника и питания при лечении бессонницы, наряду с привычными рекомендациями по режиму сна.

Ранее врач рассказал, поможет ли подсчет овец быстрее уснуть.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!