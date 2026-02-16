Врач назвал причину внезапного пробуждения в три ночи у здоровых людей

Причиной внезапного пробуждения около трех часов ночи может быть повышение уровня кортизола — гормона, который отвечает за реакцию на стресс. Об этом заявил врач общей практики Амир Хан в интервью Daily Mirror.

По словам специалиста, ночные пробуждения могут случаться у всех, но, как правило, они происходят в одно и то же время около трех часов ночи.

«В это время уровень кортизола, то есть гормона стресса, начинает повышаться, чтобы подготовить тело к пробуждению», — пояснил врач.

Хан подчеркнул, что это абсолютно нормальный процесс. Однако если нервная система напряжена из-за тревоги и стресса, организм может реагировать на рост кортизола внезапным пробуждением. Врач добавил, что такой же эффект вызывает снижение уровня сахара в крови.

До этого врач-сомнолог Сара Макниллис заявила, что нарушения сна могут быть связаны с составом кишечного микробиома. В пример она привела крупное исследование китайских ученых с участием около 387 тысяч человек. Оно показало, что у людей с выраженными нарушениями сна было снижено количество семи групп кишечных бактерий. Особенно заметным оказалось уменьшение доли полезных микроорганизмов, включая некоторые штаммы лактобактерий. Эксперт подчеркнула, что эти данные указывают на важность учета состояния кишечника и питания при лечении бессонницы, наряду с привычными рекомендациями по режиму сна.

