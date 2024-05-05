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Красно-белые гостят в столице закатов: «Спартак» против «Пари НН». LIVE

Футбол. РПЛ. 27-й тур. «Пари НН» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
В матче 27-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» гостит в Нижнем Новгороде у «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
1-й тайм
05 мая 19:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'16

Небольшая суматоха возникла после подачи игрока «Пари НН» в штрафную «Спартака» после углового, на счастье красно-белых не дал разгореться пожару Александр Максименко.

'14

Литвинов пробил неточно головой после подачи Бонгонды.

'11

Антон Зиньковский пробил низом из-за пределов штрафной — мяч прошелся чуть правее створа.

'10

Совершенно спокойно ходит мяч между защитниками «Спартака», нижегородцы даже не думают идти в прессинг и обороняются низким блоком.

'7

Угальде зацепился за мяч, посланный Масловым, но не смог отдать точный пас на Зиньковского.

'4

Сегодня на посту главного тренера «Пари НН» дебютирует Саша Илич. Специалист для первой игры выбрал тактическую схему 5-4-1.

'2

Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.

19:03

Игра началась! Поехали!

19:00

Команды на поле! Совсем скоро начнем!

18:55

Атмосфера на стадионе просто потрясающая — впервые за долгое время хозяева открыли для продажи билетов на сразу нескольких секторах верхних ярусов! И, учитывая близость от Москвы, преимущественно заняли эти места болельщики «Спартака».

18:45

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Дуарте, Чернов, Маслов, Денисов, Умяров, Литвинов, Зиньковский, Бонгонда, Угальде.

18:40

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Ермаков, Кутателадзе.

18:35

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 27-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» гостит в Нижнем Новгороде у «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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