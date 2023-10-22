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Спорт

Борьба лидеров: «Зенит» играет с «Крыльями Советов». LIVE

РПЛ. 12-й тур. «Зенит» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

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Александр Гальперин/РИА Новости
Петербургский «Зенит», который идет на третьем месте в турнирной таблице, принимает самарские «Крылья Советов», которые расположились на втором месте, в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 12-й тур
Матч не начался
22 октября 16:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов».

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