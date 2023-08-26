В центральном матче шестого тура Российской премьер-лиги чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» на своем поле принимает занимающий второе место «Урал» из Екатеринбурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 6-й тур
Матч не начался
26 августа 15:00
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Урал
Екатеринбург, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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14:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит» принимает на своем поле «Урал» из Екатеринбурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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