Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Битва в группе лидеров: «Зенит» принимает на своем поле «Урал». LIVE

РПЛ. 6-й тур. «Зенит» — «Урал». ОНЛАЙН

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости
В центральном матче шестого тура Российской премьер-лиги чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» на своем поле принимает занимающий второе место «Урал» из Екатеринбурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 6-й тур
Матч не начался
26 августа 15:00
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Урал
Екатеринбург, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит» принимает на своем поле «Урал» из Екатеринбурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
Белгородский поселок обстреляли кассетными боеприпасами. Военная операция на Украине, день 549-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 549-й день
На подлете к Москве снова сбили беспилотник. В США рассказали, зачем ВСУ атакуют Россию дронами
NYT: Киев атакует Россию беспилотниками для поднятия духа украинцев и ВСУ
Очевидцы — о пожаре на складе пиротехники в Кемерове: «в небе гриб, как после взрыва»
Защита бизнесмена Спектора обжаловала его арест по делу о шпионаже
В Киеве оценили вероятность получения крылатых ракет от ФРГ
Российские дипломаты получат консульский доступ к задержанному в Финляндии Петровскому
Дочь Славы рассказала об отношении к эскорту
Новости и материалы
«Европа сошла с ума»: российский тренер о скандале с поцелуем в Испании
Вера Алентова продолжает носить обручальное кольцо, подаренное Меньшовым
«Связалась с пустым местом»: SHAMAN рассказал о поддержке жены
Ветеран ЦСКА объяснил, с какими проблемами связана невнятная игра команды
Власти Венгрии оценили интерес политиков к кризису на Украине
Родители обвинили педагога детского сада в избиении ребенка в Петербурге
София Ротару купила жилье в Италии
BYD представил спортивный кроссовер Song L
На Украине объявлена воздушная тревога
Юлия Ковальчук объяснила, почему не рассказывает подробности семейной жизни с Чумаковым
Канчельскис ответил Тарасовой на слова о смене гражданства футболистами
В Харьковской области сообщили о повреждении энергосистемы
Медведев оценил ситуацию с конфликтом на Украине
МИД Украины ответил на просьбу Варшавы к ЕС о продлении импорта украинского зерна
Марго Робби могла сыграть в «Американской истории ужасов», но не прошла кастинг
На Украине появилась новая бригада морских беспилотников
Илон Маск создал внутри соцсети X сервис рекрутмента
Российской легкоатлетке разрешили выступать за Щвейцарию
Все новости
В Москве ищут самокатчика, который сбил 5-летнего ребенка и скрылся
В России хотят лишать приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета
Шесть жителей пострадали при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области
Бывший депутат Кожокин о скончавшемся Сергее Филатове: «он не был политиком по темпераменту»
Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции. Республиканцы снова требуют импичмента
Конгрессвумен Грин призвала к импичменту Байдена после его обвинений в коррупции
В ЛДПР предложили строить мотели и кафе для дальнобойщиков с доходов от дорожных налогов
15 лучших фото недели: магшот Трампа, крушение самолета Пригожина и экстремальные прыжки в воду
Цветение новорожденных: что появляется на коже малыша после рождения
Прыщики, сыпь и пятна на коже малыша. Неонатолог и педиатр – о цветении новорожденных
«Большая проблема — усталость от войны». В США задумались о мирных переговорах
Bloomberg: Байден может попытаться склонить Киев к переговорам после неудач ВСУ
«Поступила серьезная информация». Москва и Минск знали о готовящемся покушении на Пригожина
СК изъял бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина в Тверской области
«Не будем делать из неудачи трагедию». Россия собирается вернуться на Луну
Глава «Роскосмоса» Борисов: миссию на Луну могут повторить в 2025-м или 2026-м
Украинская ракета С-200 долетела до Калужской области. Легко ли ее сбить ПВО?
Полковник Ходаренок: современным ЗРК достаточно просто сбивать ракеты С-200 ВСУ
Финляндия может выдать Украине командира ДШРГ «Русич» Петровского
В Финляндии арестовали командира группы «Русич», Киев требует его выдачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях