Московский «Спартак» на выезде играет с казанским «Рубином» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» еще ни разу не побеждал в этом сезоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
Матч не начался
05 августа 17:30
Рубин
Казань, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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17:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче третьего тура Российской премьер-лиги, в котором казанский «Рубин» принимает на своем поле московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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