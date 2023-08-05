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Спорт

Одержать первую победу: «Рубин» принимает «Спартак» в Казани. LIVE

Футбол. РПЛ. 3-й тур. «Рубин» — «Спартак». LIVE

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Григорий Сысоев/РИА Новости
Московский «Спартак» на выезде играет с казанским «Рубином» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» еще ни разу не побеждал в этом сезоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
Матч не начался
05 августа 17:30
Рубин
Казань, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
17:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче третьего тура Российской премьер-лиги, в котором казанский «Рубин» принимает на своем поле московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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