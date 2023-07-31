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Спорт

Выйти в лидеры: «Спартак» принимает «Балтику». LIVE

РПЛ. 2-й тур. «Спартак» — «Балтика». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
В матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает вышедшую из Первой лиги калининградскую «Балтику». В случае победы подопечные Гильермо Абаскаля могут выйти на первое место. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
Матч не начался
31 июля 19:30
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Балтика
Калининград, Россия
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Драматичный и скандальный третий тур чемпионата Российской премьер-лиги закрывает встреча «Спартак» — «Балтика». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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