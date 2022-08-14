В матче пятого тура чемпионата России встречаются вернувшиеся в высший дивизион в новом сезоне «Оренбург» и московское «Торпедо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
Матч не начался
14 августа 17:30
Оренбург
Оренбург
0:0
Торпедо М
Москва
Стадион «Газовик», Оренбург
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
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Добрый день, уважаемые любители футбола! В пятом туре Российской премьер-лиги встречаются вернувшиеся в высший дивизион чемпионата «Оренбург» и «Торпедо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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