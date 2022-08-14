14 августа 2022, 17:30 Спорт Битва новичков РПЛ: «Оренбург» против «Торпедо». LIVE РПЛ. 5-й тур. «Оренбург» — «Торпедо». ОНЛАЙН Андрей Черников

В матче пятого тура чемпионата России встречаются вернувшиеся в высший дивизион в новом сезоне «Оренбург» и московское «Торпедо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур Матч не начался 14 августа 17:30 Оренбург Оренбург 0:0 Торпедо М Москва Стадион «Газовик», Оренбург Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)