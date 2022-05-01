Самарцы подловили спартаковцев на контратаке. Селихов выбежал далеко за пределы штрафной и сбил Ежова. Желтую карточку получил голкипер красно-белых. Зачем он так далеко выбежал?!
ГООООЛЛЛЛЛЛ!!!! Горшков открывает счет, реализовав пенальти. Пробил по центру игрок самарцев, мяч попал Селихову в ногу и залетел в ворота. 1:0 в пользу «Крыльев Советов.
Но именно после подачи углового мяч попал в руку Жиго. Идет просмотр. Возможно, сейчас будет пенальти в ворота «Спартака».
Опасно. Глушенков ворвался в штрафную и пробил с острого угла в ближний угол ворот Селихова. Мяч попал в сетку с внешней стороны.
Зиньковский попытался забросить мяч за спину Селихову, но голкипер «Спартака» сделал шаг назад и мяч в руки забрал.
Соболев поборолся и сделал скидку к штрафной, Игнатов собрал на себя двух соперников, но не смог сделать обратную передачу. Отобрали у него мяч.
Глушенков убежал в быструю атаку, но его догнал Джикия и повалил на газон. Защитник «Спартака» получил желтую карточку.
Стоит отметить, что перед матчем проходит минута молчания в память об игроках «Спартака», которых уже нет в живых. На стадионе в этот момент стоит абсолютная тишина.
Составы команд:
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Мозес, Мартинс, Зобнин, Хлусевич, Игнатов, Бакаев, Соболев.
Запасные: Максименко, Свинов, Рассказов, Кофрие, Денисов, Пруцев, Маркитесов, Классен, Николсон, Шитов, Промес.
«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Барач, Липовой, Смирнов, Пиняев, Соколов, Цыпченко.