Все! Сергей Карасев дает финальный свисток, «Зенит» остается лидером по итогам первой части чемпионата, «Динамо» сохраняет второе место и межу ними всего два очка. Это значит, что чемпионская интрига сохраняется в полной мере!
Ордец на подаче углового выпрыгнул выше всех и пробил головой — выше перекладины! Да и Кержаков контролировал ситуацию.
«Динамо» после гола заиграло спокойнее, ничья все-таки лучше чем поражение и рисковать особого смысла нет.
ГООООЛ! Макаров отдал забежавшему в штрафную Вареле, тот мягко навесил на дальний угол вратарской, где Скопинцев оказался один и расстрелял ворота! 1:1!
Фомин неприятно врезал по ноге Мостовому, небольшая потасовка возникла на поле. Но Карасев очень либерален сегодня и карточек не дает.
«Зенит» снова подает на ближнюю штангу, далее мяч переправляется дальше и у Ловрена не получился удар из убойной позиции — Шунин в падении поймал!
Лежит на газоне Кузяев, лежит на газоне Мостовой. Но только угловой «Зенит» заработал.
«Динамо» начало второй тайм активно, но сейчас «Зенит» снова все повернул в свою пользу и контролирует игру. Хозяева поля безрезультатно грузят на Тюкавина.
Мостовой выбежал на дальний пас со своей половины поля, принял на грудь и пробил из штрафной — Шунин сложился и потащил! Но судья зафиксировал офсайд.
Клаудиньо устраивает настоящее бразильское шоу в чужой штрафной, хотел всю команду соперников обыграть, в итоге попробовал отдать под удар партнеру, но потерял мяч.
«Зенит» снова легко выходит из-под прессинга, начинает атаку и Караваев очень тонко отдавал на Ерохина, но не хватило чуть-чуть точности.
С первыми угловыми «Динамо», которые у команды всегда очень опасны, «Зенит» спокойно справляется.
Ну вот и первая атака «Динамо»! Варела навесил с правого фланга, Тюкавин оторвался от опекуна и пробил головой — Кержаков неловко отразил перед собой, хотя на самом деле хотел зафиксировать мяч.
Мостовой принял мяч в районе штрафной, попытался прорваться к ворота, но в итоге упустил мяч. И был офсайд.
Не могут у «Зенита» продолжить игру Малком и Вендел, в конце тайма дернувший заднюю поверхность бедра. Александр Ерохин и Магомед Оздоев их поменяли.
Первый тайм окончен. Он получился не очень зрелищным, команды не создали ни одного момента, за исключением гола Клаудиньо, но в целом «Зенит» пока полностью переигрывает своего соперника. Отдыхаем.
Малком получает повреждение в единоборстве с Варелой, а Мостовой в это время зарабатывает угловой.
Вендел ворвался в чужую штрафную, Бальбуэна сыграл в подкате, отскок был неудачным, но Захарян отработал в защите и исправил ошибку своего партнера.
«Зенит» очень быстро выходит в атаку, спокойно доходит до чужой штрафной, но пока не хватает где-то обработки, где-то паса.
Барриос забросил на Мостового в штрафную, тот принял в прыжке первым касанием, затем достал мяч у лицевой и прострелил, сделав отличный подарок Шунину.
Дал Карасев «Динамо» продолжить атаку, она затянулась, в итоге Варела прострелил, но Чистяков выбил мяч в аут.
ГООООЛ! Забивает «Зенит»! не в первый питерцы быстро выходят из-под прессинга, Малком дотащил мяч до чужой штрафной, отдал Мостовому, тот покатил поддержавшему атаку Караваеву, который прострелил на линию вратарской, где Клаудиньо выиграл позицию и переправил мяч в ворота!
Очень уверенно «Зенит» играет под прессингом, активно подключая к розыгрышу мяча Кержакова. И даже чуть не провел атаку с хода, начав атаку через вратаря. Но Дуглас Сантос попал в офсайд.
Хорошая атака «Зенита», и Малком красиво забросил вперед на Мостового и тот нашел в штрафной Караваева, и правый защитник питерцев эффектно отдал пяткой. Только вот отдал в никуда.
А вот зенитовцы довольно часто накрывают соперника у его штрафной, правда, затем что-то идет не так и до ударов дело не доходит.
А вот какой крутой перформанс от фанатов «Динамо» в честь столетия Юрия Никулина, который болел за бело-голубых.
Клаудиньо уложил Шунина в один угол, сам пробил в другой — и не попал в створ!
Эмоциональное начало #ДинамоЗенит pic.twitter.com/2p3By2IAOF— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 12, 2021
Опа. VAR проверяет на пенальти момент с возможным фолом Скопинцева на Мостовом в штрафной «Динамо».
Пока немного нервно играют обе команды, очень много простых ошибок. Возможно, что и поле играет свою роль. Визуально газон выглядит отлично, но наверняка играть на нем непросто.
Захарян наносит первый удар в матче, очень неточным он получился. Не подстроился Арсен под длинный заброс от Скопинцева, пробил с лета.
Поехали!
1' Максимальная концентрация! Вперёд, «Динамо»!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 12, 2021
ПОБЕЖДАТЬ #ДинамоЗенит 0:0 pic.twitter.com/dSt8SAhPiH
Такое ощущение, что когда Сергей Карасев бросал монетку, то она встала на ребро. Во всяком случае, он и капитаны команд засмеялись, а монетка была брошена еще раз.
Народа на трибунах прилично, учитывая погоду и коронавирусные ограничения. Тысяч 15 навскидку.
В Москве сейчас минус 9, так что об отмене матча говорить не приходится.
Свежо! #ДинамоЗенит pic.twitter.com/TmPgaPm2gM— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 12, 2021
Потери у обоих команд приличные, у «Динамо» нет Шиманьски, у «Зенита» Ракицкого, Азмуна и Дзюбы. Артем уже кайфует в отпуске и выкладывает фотки с Мальдив.
Матч обслужит авторитетная бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. В роли ассистентов выступят Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный судья — Павел Шадыханов. За VAR будут отвечать Владимир Москалёв и его ассистент Игорь Демешко.
«Зенит» набрал 37 очков за 17 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Московское «Динамо» (35) – на второй позиции. Победитель предстоящего матча уйдет на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата России.
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулёв, Тюкавин.
Запасные: Будачёв, Лещук, Плиев, Паршивлюк, Игбун, Сазонов, Евгеньев, Кутицкий, Галкин, Гладышев, Лаксальт, Н'Жье.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком.
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулёв, Сутормин, Кравцов, Ерохин, Оздоев, Кузнецов.
Пять минут до игры! #ДинамоЗенит pic.twitter.com/7jlbSzDy7H— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 12, 2021