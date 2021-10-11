Батыршина отреагировала на слова главы Федерации гимнастики Болгарии

Серебряный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала «Газете.Ru» слова президента Федерации художественной гимнастики Болгарии Илиады Раевой о том, что болгарская команда справедливо победила в групповых соревнованиях на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Ну как такое можно сказать, если за полтора месяца до Олимпиады на чемпионате Европы, который проходил в Болгарии, между прочим, наши групповички заняли первое место?! А болгарки — четвертое. Это никак не вяжется со словами, что болгарская сборная была фаворитом.

Ирина Александровна (Винер-Усманова) правильно сказала, что у каждой сборной свое мнение. Болгарки — наши соперницы. Понятное дело, что они считают иначе. А что касается этих всех скандалов, то я, если честно, сама никогда представить не могла, что художественная гимнастика выйдет действительно на первые полосы, и это не будет связано с успехами наших гимнасток, как это было раньше, а с какими-то скандалами. И сейчас, что ни неделя, то кто-то обязательно нам должен что-то сказать, на что действительно нужно отвечать.

Я думаю, что чемпионат мира, который пройдет в октябре, покажет все. Очень надеюсь и рассчитываю, что Арина и Дина Аверины получат свои заслуженные медали. Наши групповички — тоже. И на этом закончатся все разговоры и будет поставлена такая жирная точка в сезоне», — сказала Батыршина.

На соревнованиях по художественной гимнастике в Токио выступления россиянок сопровождались судейскими скандалами. В индивидуальном многоборье Дине Авериной присудили второе место, хотя она без ошибок выполнила свою программу, в отличие от чемпионки Линой Ашрам из Израиля, которая в заключительном упражнении допустила потерю предмета. Также в России назвали несправедливым судейство в групповом многоборье, где золото досталось Болгарии, а российская сборная стала второй. Таким образом, была прервана гегемония России в олимпийской художественной гимнастике, которая продолжалась более 20 лет.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова Раевой.