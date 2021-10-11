В Федерации фигурного катания отреагировали на слова Загитовой о хейте

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал слова российской фигуристки Алины Загитовой о хейте в свой адрес.

«С этим вопросом лучше обратиться к самой Алине. Хейт — это обычное явление, с которым сталкиваются многие спортсмены, и его не нужно воспринимать критически», — приводит слова гендира ФФККР «Спорт День За Днем».

Напомним, накануне журналист «Спорт-Экспресс» Рустам Имамов заявил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потребовала удалить фотографии с ней, снятые во время матча между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», а также пригрозила журналистам судом. Загитова опровергла эту информацию, обвинив СМИ в хейте в свой адрес.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее журналист и блогер Василий Уткин заявил, что Алина Загитова настолько красива, что ей совершенно не обязательно быть умной.