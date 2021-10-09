Криштиану Роналду побил историческое достижение Серхио Рамоса

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд по количеству матчей, проведенных за европейские национальные команды.

Роналду вышел на поле в товарищеском матче против Катара. Эта игра стала для форварда 181 в футболке сборной. По этому показателю он обошел испанца Серхио Рамоса.

Мировой рекорд принадлежит Сох Чин Аун. Он сыграл 195 матчей за команду Малайзии.

Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Его годовой доход составил почти €107 млн с учетом личных спонсорских контрактов в рамках данного трансфера. Это позволило ему обойти в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков мира, опубликованному Forbes, аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси (€94 млн).

Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее телеведущий Иван Ургант прокомментировал встречу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.