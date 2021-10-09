Семин рассказал, что ему понравилось в игре России против Словакии

Бывший наставник сборной России Юрий Семин оценил игру сборной России в отборочном матче к чемпионату мира по футболу против Словакии, передает «Матч ТВ».

«Игроки поняли требования тренера. Валерий Георгиевич — опытный человек, который сам играл в футбол. Состав был ограниченный, задачи в дальнейшем будут более атакующие», — сказал Семин.

Также Семин отметил, что игроки были дисциплинированны, тренер делал правильные замены, чтобы сохранить победный результат.

Встреча между сборными России и Словакии, которая прошла в Казани 9 октября, завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее бывший теннисист Евгений Кафельников поделился эмоциями от победы сборной России по футболу в отборочном матче к чемпионату мира против Словакии.