Наставник «Легии» рассказал о профессиональных планах Черчесова

Наставник польской «Легии» Чеслав Михневич рассказал о беседе с бывшим тренером сборной России Станиславом Черчесовым, передает РИА «Новости».

«Станислав сказал мне, что приехал на матч Лиги Европы «Легия» — «Лестер» по приглашению президента. Он не собирался подсидеть меня. Я знаю, что он пока не хочет работать с клубом», — сказал Михневич.

Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Также Черчесов возглавлял московский «Спартак», столичное «Динамо», пермский «Амкар», польскую «Легию» и сочинскую «Жемчужину».

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников, сравнивая нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина и экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова, заявил, что они абсолютно разные..