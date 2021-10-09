Губерниев поддержал сборную России после неуверенной победы над Словакией

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче национальной команды со Словакией (1:0) в седьмом туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

Да, играли плохо! Очень слабо! Но при этом можно проиграть, а можно выиграть. С таким составом нужно было хоть как-то победить. Карпин это сделал! Понятно было, что игры не будет. Не был понятен лишь результат. Он есть. И это победа.

Давайте обольем грязью сборную. Мы же не можем как-то иначе. У нас футболисты приехали из миланов и манчестеров. И ньюкаслы уже где-то рядом», — написал телеведущий в Telegram-канале.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Отборочный матч к ЧМ-2022

Россия — Словакия — 1:0

Гол: 1:0 — Шкриньяр, 24 (АГ).

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не считает Матвея Сафонова героем матча со Словакией.