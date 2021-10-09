Мостовой — об игре сборной России: мы увидели то, что так нельзя играть в футбол

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о победе национальной команды над Словакией (1:0) в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Очень плохая игра. Не слабая, а плохая. В какой-то момент, даже хотелось переключить. Во второй тайме просто всей командой стоим в обороне против Словакии у себя дома. Словаки, по-моему, установили рекорд свой по владению мячом и созданию моментов.

Везение тут тоже не причем. Мяч летел, в свои ворота же и забили — вот это везение. Давно не видел такой слабой игры. После того, что мы увидели вчера и позавчера — Франция — Бельгия, Испания — Италия. Сегодня мы увидели то, что так нельзя играть в футбол», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

На 24 минуте мяч в собственные ворота отправил Милан Шкриньяр.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Отборочный матч к ЧМ-2022

Россия — Словакия — 1:0

Гол: 1:0 — Шкриньяр, 24 (АГ).

Ранее Валерий Карпин Отборочный матч к ЧМ-2022Россия — Словакия — 1:0Гол: над национальной командой Словакии.