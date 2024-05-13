В Приморье пенсионер обстрелял подростков из окна квартиры из-за шума

В Находке пенсионер стал фигурантом уголовного дела за стрельбу из пневматического пистолета по подросткам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Инцидент произошел в Находке во дворах жилых домов, пожилому жителю многоэтажки не понравилось, что подростки шумят под окнами. 62-летний мужчина открыл окно и обстрелял детей из пневматического пистолета.

Ушиб руки получил 10-летний мальчик. Стрелявшего удалось оперативно задержать, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, пенсионеру может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Омске юношу обвинили в стрельбе по подросткам. 18-летний студент колледжа ремонтировал свой автомобиль. Юноша сделал замечание двум школьникам, которые бегали по крышам гаражей, а затем несколько раз выстрелил в них из пневматического пистолета. Отмечается, что один из несовершеннолетних в результате получил ранение ноги, ему потребовалась помощь медиков.

Ранее пенсионер стрелял в соседей из-за прогулки с собакой под его окном.