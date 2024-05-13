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Мужчину насквозь пронзил металлический прут на стройке, но он остался жив

В Бразилии строитель насадился промежностью на прут, упав с высоты пяти метров

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Hospital do Trabalhador

В Бразилии мужчина выжил после страшного инцидента на стройке: он упал с высоты пяти метров на железный прут. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на стройплощадке в городе Куритиба: 57-летний рабочий находился на строительных лесах, когда поскользнулся и полетел вниз. Падение пришлось на торчавший металлический штырь, который пронзил мужчину вдоль: штырь вошел через пах, поразил печень и достиг верхней части диафрагмы, едва не задев сердце.

Мужчину на скорой доставили в больницу, где врачи по частям достали из него штырь, зашили раны и сделали переливание крови. Через два дня пациента перевели из реанимации в общую палату: к этому моменту он самостоятельно передвигался и принимал пищу.

Пациента выписали на 12-й день, позже ему провели операцию, чтобы восстановить поврежденную часть уретры, на которой образовался рубец.

Ранее российские врачи спасли мужчину, который проткнул живот и спину железным прутом, упав с крыши на забор.

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