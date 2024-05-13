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ВСУ атаковали Белгород при помощи двух беспилотников

Гладков: Белгород подвергся атаке двух украинских дронов

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Reuters

Украинские военные атаковали Белгород при помощи двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа. Один из них упал на парковке рядом с коммерческим предприятием, после чего взорвался. В результате восемь автомобилей получили повреждения. Среди граждан пострадавших нет, уточнил глава региона.

«Второй беспилотник упал без детонации рядом с многоквартирным жилым домом. Пострадавших нет», — добавил Гладков.

Он уточнил, что после обнаружения БПЛА на место прибыли сотрудники оперативных служб и взрывотехники. Специалисты вывезли летательный аппарат в безопасное место, чтобы затем его обезвредить.

Днем 13 мая жители Белгорода заметили во дворе одного из многоэтажных домов беспилотник самолетного типа. По данным Telegram-канала «Go31 | Новости Белгорода», дрон упал около жилого дома №33 по бульвару Юности.

Незадолго до этого министерство обороны РФ сообщило о ликвидации украинского БПЛА в воздушном пространстве Белгородской области. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали около 15:00 мск.

Ранее в ДНР четверо сотрудников МЧС РФ получили ранения в результате атаки украинского дрона.

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