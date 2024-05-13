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В Иванове мать с ребенком упала в шахту грузового лифта с высоты четвертого этажа

В Иванове женщина с ребенком сорвалась в шахту грузового лифта

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Иванове женщина и ребенок госпитализированы после падения в шахту грузового лифта на швейной фабрике. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в офисном здании, по данным местных СМИ, две женщины пришли искать работу на швейной фабрике, с ними был малолетний ребенок.

Одну из соискательниц не пустили в цех, вместе с ребенком она искала выход из здания, открыла дверь грузового подъемника и сорвалась с высоты четвертого этажа. Сотрудники услышали глухой удар и вызвали скорую помощь, пострадавших госпитализировали, ребенок и женщина находятся в тяжелом состоянии. Проверку произошедшего проводит региональная прокуратура.

До этого сообщалось, что житель Нижнего Новгорода пострадал после падения лифта в торгово-развлекательном центре. Инцидент произошел в ТРЦ «Океанис». Монтажник сорвался вниз вместе с лифтом и получил множественные травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее строитель рухнул в шахту лифта с высоты третьего этажа в Москве.

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