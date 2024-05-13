Германия передаст Украине систему ПВО IRIS-T

Германия в мае передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом сообщил посол Германии на Украине Мартин Егер в эфире телемарафона, передает ТАСС.

Посол рассказал, что Украина имеет в своем арсенале две системы ПВО Patriot, и теперь в страну привезут еще одну.

«Кроме систем Patriot, есть еще система IRIS-T. Уже несколько систем тут есть, и в мае прибудет еще одна система», — цитирует Егера агентство.

Кроме того, стране поставят зенитные самоходные установки Gepard и новую систему Skynex, разработанную в Германии.

В конце апреля Германия передала новый пакет военной помощи Украине, в который вошли, кроме прочего, 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder с боеприпасами, а также снаряды для танков Leopard 2.

2 мая Минобороны РФ сообщало, что ВКС России ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T.

Ранее посол ФРГ анонсировал передачу Украине дополнительных вооружений.