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Германия передаст Украине систему ПВО IRIS-T

Украинский посол Егер: ФРГ в мае передаст Украине еще одну систему IRIS-T

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Global Look Press

Германия в мае передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом сообщил посол Германии на Украине Мартин Егер в эфире телемарафона, передает ТАСС.

Посол рассказал, что Украина имеет в своем арсенале две системы ПВО Patriot, и теперь в страну привезут еще одну.

«Кроме систем Patriot, есть еще система IRIS-T. Уже несколько систем тут есть, и в мае прибудет еще одна система», — цитирует Егера агентство.

Кроме того, стране поставят зенитные самоходные установки Gepard и новую систему Skynex, разработанную в Германии.

В конце апреля Германия передала новый пакет военной помощи Украине, в который вошли, кроме прочего, 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder с боеприпасами, а также снаряды для танков Leopard 2.

2 мая Минобороны РФ сообщало, что ВКС России ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T.

Ранее посол ФРГ анонсировал передачу Украине дополнительных вооружений.

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