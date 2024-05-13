Член батальона ГУР Украины рассказал в плену о семье в Краснодаре

Участник батальона «Братство» (организация запрещена в России) Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины рассказал о том, как попал в плен, и о родственниках в Краснодаре. Видео с допросом мужчины опубликовал в Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

По словам Поддубного, плененный участник батальона по имени Артем родился в Луганске и переехал с семьей в Краснодар. Там семья получила гражданство России. В 2023 году молодой человек отправился воевать на стороне Украины. При этом семья мужчины осталась в России, они поддерживают связь.

«Ну они против того, чем я занимаюсь, но все-таки мы, несмотря ни на что, любим друг друга и общаемся», — рассказал Артем.

До этого сообщалось, что житель Приморского края был задержан по подозрению в работе на военную разведку Украины. Отмечалось, что УФСБ России по Приморскому краю пресекло противоправную деятельность местного жителя, «причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины».

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