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Трутнев рассказал, когда самолет «Байкал» должен начать полеты

Трутнев заявил, что самолет «Байкал» должен выйти на линию к концу 2025 года

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Павел Бедняков/РИА Новости

Кандидат на должность вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрий Трутнев перед своим утверждением в Госдуме заявил, что легкомоторный самолет «Байкал», который заменит Ан-2, должен выйти на линию к концу 2025 года.

«Строится самолет «Байкал», мы вместе с Минпромом этим активно занимаемся. Стараемся сделать его конкурентным по комплектации, по цене, там не все просто, но к концу 2025 года «Байкал» должен выйти на линию», — рассказал он.

Трутнев отметил, что летать на самолете Ан-2 — «немножечко странно для России в современном ее состоянии».

В прошлом году премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа дал поручения Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития сделать предложения по снижению стоимости производства легкого самолета «Байкал». До этого главный инженер барановичского предприятия «558-й авиационный ремонтный завод» Андрей Тучин заявлял, что Россия и Белоруссия планируют создать совместный самолет.

Ранее Мишустин оценил влияние санкций на российское самолетостроение.

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