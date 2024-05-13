Индия прекратила сертификацию российских танкеров под санкциями США

Индийское классификационное общество IRClass прекратило выдачу сертификатов безопасности российским нефтяным танкерам, попавшим под американские санкции. Об этом пишет Reuters .

Теперь эти суда переходят под сертификацию российского Регистра судоходства. IRClass, один из ведущих мировых сертификаторов судов, до недавнего времени предоставлял услуги по проверке мореходности российского танкерного флота после того, как крупные страховщики и производители двигателей отказались обслуживать эти суда из-за санкций, пишет агентство.

Однако в феврале американский Минфин включил в санкционный список 14 танкеров, сертифицированных IRClass. На сайте индийской компании эти суда больше не числятся, за исключением двух - NS Consul и NS Creation.

Вместо IRClass остальные 12 танкеров с апреля перешли под сертификацию Российского морского регистра судоходства (РС). При этом в марте 2022 года РС был исключен из Международной ассоциации классификационных обществ (IACS).

В настоящее время большинство этих танкеров, часть из которых сменила названия, стоят на якоре или следуют в российские порты в Азии и Черном море, согласно данным морского трекинга. Утрата сертификации IRClass стала еще одним ударом по логистике морских перевозок нефти из России после введения санкций Запада в 2022 году, пишет агентство.

В конце апреля стало известно, что Индия выдала разрешение на морское страхование российским компаниям.

Ранее в МВФ оценили устойчивость экономики РФ перед санкциями.