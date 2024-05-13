Туристы застряли на острове в Тихом океане из-за банкротства местной авиакомпании

Туристы из Новой Зеландии, прибывшие на отдых в Вануату, оказались в затруднительном положении. Они вынуждены платить тысячи долларов за чартерные рейсы домой после того, как национальная авиакомпания разорилась, пишет NZME.

Новозеландцы пожаловались на бездействие разорившейся авиакомпании, страховщиков и туристических агентств. Они удивляются, как турагенты смогли продать им билеты на Вануату, когда даже сотрудники Air Vanuatu не знали, отправятся ли они завтра в рейс. О проблемах авиакомпании туристы узнали по прибытии на остров.

В итоге 94 путешественника смогли улететь домой рейсом, организованным директором туристического агентства. Супружеская пара из Новой Зеландии рассказала, что заплатила почти по $1800 за чартерный рейс в Австралию, откуда им еще предстоит перелет на родину.

«Вчера вечером нас вывезли чартерным рейсом авиакомпании Air Solomons. Теперь нам нужно добраться из Брисбена в Крайстчерч», — отметили новозеландцы.

Однако для многих других туристов этот дорогостоящий маршрут оказался не по карману. При этом страховые компании отказываются возмещать стоимость дороги домой из-за формулировки полиса, согласно которой, страховка аннулируется, если авиакомпания терпит финансовый крах. Некоторые турагенты пытаются своими силами организовать чартерные поездки и сделать небольшие скидки для оказавшихся в безвыходном положении клиентов.

После приостановки полетов 9 мая авиакомпания-банкрот заверила пострадавших пассажиров, что сообщит новую информацию, но обновления так и не последовало. Цены на авиабилеты других перевозчиков, которые еще летают из Порт-Вилы, столицы Вануату, выросли в три-четыре раза, и их по-прежнему не хватает.

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