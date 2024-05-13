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Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Певец Лев Лещенко заявил, что получает 30 тысяч рублей пенсии

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Global Look Press

Певец Лев Лещенко сообщил в беседе с aif.ru, что размер его пенсии составляет 30 тысяч рублей.

Лещенко назвал свою пенсию не очень большой. Артист признался, что не жалуется на размер своей пенсии, так как продолжает зарабатывать деньги на концертах.

«Ее исправно мне перечисляют. Но я достаточно много работаю, поэтому я никогда не педалирую тему своей пенсии. Ну, пенсия как пенсия, как у всех людей, которые отработали свое. Средняя по городу», — поделился исполнитель.

Лещенко отметил, что очень близко знаком с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Однако, по словам певца, он никогда не просил у мэра прибавку за звание народного артиста России. Исполнитель признался, что Собянин делал другие добрые поступки в его адрес.

«Скажем, он мне дал офис, который я занимаю. Не в личное пользование, это не собственность. Офис хороший, где у меня есть и студия, и небольшая сценка, и прочее», — рассказал певец.

Лещенко отметил, что не будет подавать документы на доплату к пенсии за звания, так как в этом не нуждается.

Ранее певица Анциферова заявила, что уехавшие из России артисты мозолили глаза на ТВ.

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