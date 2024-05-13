Президент Сербии встретится с женой Владимира Зеленского в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич проведет встречу с супругой президента Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщила пресс-служба администрации сербского лидера.

Согласно пресс-релизу, рандеву запланировано на 17:00 мск, оно состоится в здании Генерального секретариата в Белграде.

Тема предстоящей встречи не названа. Формат мероприятия открытый, на нем смогут побывать представители СМИ.

12 мая сообщалось, что супруга Вучича Тамара приняла в Белграде Елену Зеленскую в присутствии глав сербского и украинского министерств иностранных дел. Первые леди посетили городскую библиотеку, Белградскую крепость и Калемегданский парк. В Университете Белграда было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

Ранее эксперт оценила последствия приезда жены Зеленского в Сербию.