Российские бойцы угнали у ВСУ танк Т-72

Военнослужащие танкового батальона ВС РФ угнали у украинских военных танк Т-72. Об этом рассказал командир бойцов, захвативших технику, в интервью Ura.ru.

Он отметил, что данный танк был передан Вооруженным силам Украины польской армией.

«Из-под носа у ВСУ по минному полю вытащили танк Т-72. Он состоял на вооружении польской армии и был передан Украине», — сообщил командир экипажа с позывным «Горыныч».

Накануне глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что специалисты госкорпорации провели осмотр трофейного танка Abrams. Гендиректор подчеркнул, что изучать трофейную технику необходимо для того, чтобы анализировать особенности западного вооружения и тенденции его развития.

1 мая выставка трофейной техники, захваченной в ходе СВО, открылась на Поклонной горе в Москве. Под открытым небом были представлены, в том числе, немецкий и американский танки Leopard 2 и Abrams, а также БМП, бронетранспортеры и другие виды вооружений.

Ранее партия танков Т-72Б3М поступила на вооружение Центрального военного округа.