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В Швейцарии заявили о выходе конфликта на Украине из-под контроля США

Экс-разведчик Бо: США осознали, что кризис на Украине выходит из-под контроля

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Serhii Nuzhnenko via Reuters

США видят, что украинский кризис начал выходить из-под контроля, так как ряд европейских стран решили действовать самостоятельно в рамках этого конфликта. Такое заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший швейцарский разведчик Жак Бо.

По словам эксперта, в какой-то момент Франция и Германия решили «вести собственную войну». Аналогичным образом поступили страны Прибалтики в лице Эстонии, Латвии и Литвы.

«США начинают терять свое влияние и видят, что конфликт [на Украине] выходит из-под их контроля. <...> В США пришли к осознанию, что ситуацию надо немного стабилизировать», — подчеркнул Бо.

Он добавил, что сейчас отдельные государства — члены НАТО принимают участие в боевых действиях на стороне украинских войск. Речь идет об отправке в зону конфликта военных инструкторов и корректировщиков артиллерийских ударов.

При этом американское руководство пытается сделать все возможное, чтобы избежать вовлечения Североатлантического альянса как целого в вооруженное противостояние с РФ. В частности, эксперт обратил внимание на попытки Вашингтона успокоить союзников и убедить их не принимать радикальные меры.

6 мая руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что власти страны не намерены отправлять американские войска на Украину. Как он сказал, глава государства Джо Байден ясно дал понять, что не желает этого.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский негативно отнесся к анонсу нового пакета помощи со стороны США.

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