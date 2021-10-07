Депутат Милонов ответил Урганту, который высмеял его бой с Джигурдой

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов ответил телеведущему Ивану Урганту, который высмеял его бой с актером Никитой Джигурдой, передает Eurostavka.

«Ургант ко мне лично не обращался. Предлагаю ему самому пойти в октагон, раз он такой умный, и показать, насколько он классный и крутой человек. Провести бой с ним? У меня пока нет таких потребностей», — сказал Милонов.

Поединок прошел по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. Бойцы провели в клетке три раунда. До этого 60-летний Джигурда выступал в ММА на турнире «Король ринга».

По предварительной информации, бой продолжался три раунда, о его результатах официально не сообщалось, но известный боец Александр Емельяненко ранее сообщил, что победу одержал Джигурда.

После боя Милонов посетовал, что его обманули, а Джигурда вместо шоу дрался по-настоящему. Также Милонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что повторный поединок с шоуменом Никитой Джигурдой состоится через год, поскольку ему нужно подготовиться.

Ранее Милонов поделился эмоциями от поединка против актера Никиты Джигурды.