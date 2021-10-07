Глушаков: побывал в сборной России одной ногой, осталось вернуться двумя

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о своей травме, из-за которой он вынужден покинуть расположение национальной команды перед октябрьскими матчами отборочного этапа чемпионата мира — 2022 со Словакией и Словенией.

«Мы договорились, что я потренируюсь, а дальше будет видно. Если нога позволит, то продолжу подготовку. Но нога не дает работать в полную силу. Можно усугубить травму и пропустить больше времени.

Здорово, что меня вызвали. Я говорил, что для всех сборная — это цель. Получается, побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя», — приводит слова хавбека официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее старший врач сборной России Владимир Хайтин рассказал, почему хавбек Денис Глушаков покинул расположение национальной команды.