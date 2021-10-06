Тимановская — о жизни под охраной: вначале казалось круто, но сейчас тяжело

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о жизни под охраной в Варшаве с мужем Арсением.

«Недавно я писала о том, что мы с мужем уже два месяца живем в Варшаве под охраной. К сожалению, это вынужденная мера. Многие покидают Белоруссию ради своей безопасности, и мы не исключение.

Вначале нам казалось, что это круто. Сейчас я могу сказать: это тяжело. Первое время нам практически нельзя было выходить из дома — только на очень важные встречи. Постепенно свободы появилось больше. Мы перебрались в квартиру, которую арендовали, я начала тренироваться, но нас не перестали охранять. Все наши действия и передвижения согласованы, даже поход в магазин за продуктами. Это звучит забавно, но мы даже собаку выгуливаем с охраной», — написала белоруска Instagram.

Также спортсменка добавила, что сейчас мечтает об очень простых вещах, ей не хватает встреч с друзьями, походов по магазинам, прогулок в городе. Тимановская уверена, что однажды их жизнь станет самой обычной.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.

Ранее сообщалось, что Кристина Тимановская подала документы на получение польского гражданства.