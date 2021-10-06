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Двум молодым хоккеистам предъявят обвинения в изнасиловании

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Двум игрокам «Викториавилль» из юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) будут предъявлены официальные обвинения в суде за сексуальное насилие, предположительно совершенное во время вечеринки в июне 2020 года. Об этом сообщает TVA Nouvelles.

По информации источника, 19-летние игроки изнасиловали девушку на вечеринке 6 июня, сняв это на камеру.

Хоккеистов обвинят в сексуальном насилии и в производстве записи. Также одному из спортсменов будут предъявлены обвинения за распространение фотографий потерпевшей.

QMJHL сообщила, что возьмет 48 часов, чтобы решить судьбу хоккеистов.

Ранее сообщалось, что Национальная женская футбольная лига (NWSL) приостановила профессиональную лицензию экс-тренера американской футбольной женской команды «Северная Каролина» Пола Райли, так как его обвиняют в домогательствах и принуждении его игроков к сексу в период с 2010 года.

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