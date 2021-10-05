Карпин: перелеты мешают, лучше вообще все игры дома играть

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после тренировки национальной команды ответил на вопросы журналистов о важности октябрьских матчей и перелетах команды.

«Проще оттого, что будет два, а не три матча, нам не становится. Тогда были Хорватия, Кипр и Мальта, сейчас Словакия и Словения. Нагрузка будет меньше, но «ключевее» или нет игры не становятся. Мешают ли перелеты? Мешает все, лучше все игры вообще дома играть. Если бы можно было так – было бы хорошо. Но все летают, все в равных условиях – какой смысл поднимать этот вопрос?» — сказал Карпин на брифинге для журналистов.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее Карпин заявил, что не видит смысла заставлять Дзюбу играть за сборную.