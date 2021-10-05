Карпин заявил, что не видит смысла заставлять Дзюбу играть за сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не видел смысла уговаривать Артема Дзюбу помочь команде в октябрьских отборочных матчах чемпионата мира-2022. Форвард мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также Дзюба подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

«Не считаю, что нужно кого-то пугать или заставлять играть за сборную. Он так решил, поговорили. Нет – так нет. За сборную игроки должны хотеть играть, но если он не хочет, то зачем его уговаривать. Закрыл ли дверь в команду? Посмотрим через месяц», – сказал Карпин после тренировки национальной команды.

Напомним, что 8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отставку Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.