В «Спартаке» подтвердили, что Федун находится на лечении в Германии

В «Спартаке» подтвердили ранее опубликованную в СМИ новость о том, что владелец клуба Леонид Федун находится в Германии на лечении.

«Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем. Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем», — заявили в пресс-службе московского клуба.

Леонид Федун в 2004 году приобрел контрольный пакет акций «Спартака». С момента прихода Федуна в клуб «Спартак» один раз стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России, пять раз завоевывал серебряные медали, трижды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов.

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 16 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства страны. В следующем туре «Спартак» примет московское «Динамо».

Ранее стало известно, какое обещание владелец «Спартака» дал болельщикам клуба.