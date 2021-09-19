Стало известно, какое обещание владелец «Спартака» дал болельщикам клуба

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун пообещал болельщикам, что красно-белые обыграют «Легию» в матче Лиги Европы и ЦСКА в рамках Российской премьер-лиги. Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ».

Отметим, что 15 сентября московская команда на домашнем стадионе уступила польской «Легии» со счетом 0:1. Встреча с ЦСКА пройдет 20 сентября на стадионе армейцев.

«Я знаю, и мне не один человек это говорил, что Леонид Арнольдович пообещал болельщикам, что в матчах с «Легией» (0:1) и ЦСКА будет шесть очков. Шесть уже невозможно. Поэтому будем надеяться, что с ЦСКА будет три, и таким образом Леонид Арнольдович на 50 процентов выполнит свое обещание», — сказал корреспондент.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают восьмое место, набрав десять очков. ЦСКА располагается на девятой строчке, отставая от красно-белых по дополнительным показателям.

Ранее стало известно, почему Федун не продал «Спартак» известному бизнесмену.