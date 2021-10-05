Семин рассказал, готов ли он вернуться в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход из московского клуба сербского специалиста Марко Николича.

«Последние матчи «Локомотив» провел не самым лучшим образом. Наверное, это и стало главным фактором. В любом случае, надо услышать позицию руководства клуба по этому вопросу. Пусть они прокомментируют данную ситуацию. Болельщиками интересно. Готов ли я вернуться в «Локомотив»? В жизни всякое бывает», — сказал Семин в интервью Sport24.

Московский «Локомотив» и сербский специалист Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе со специалистом тренерский штаб красно-зеленых также покинут Горан Басарич и Радойе Смилянич. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.

Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году, сменив на посту Юрия Семина. Под руководством тренера команда выиграла Кубок России, а также серебряные и бронзовые награды Российской премьер-лиги (РПЛ).

После десяти туров чемпионата России «Локомотив», набравший 17 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства страны. Лидирует петербургский «Зенит», набравший 23 очка.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Николича.