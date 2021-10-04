Федор Емельяненко — о бое брата с Тарасовым: он деклассирует себя такими боями

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко высказался о поединке его брата Александра с блогером Артемом Тарасовым.

«Тяжелые впечатления остались. Мне неприятно, что федерация бокса убивает бокс такими боями. Подобные бои не дают никакой популяризации бокса.

Особенно обидно за ребят-боксеров, которые стали чемпионами мира или олимпийскими чемпионами. Думаю, они зарабатывают гораздо меньше, чем заработали за бой блогер Тарасов и Александр Емельяненко, об образе жизни которого все знают. Не помню, кто именно так высказался, но я согласен, что Александр деклассирует себя такими боями», — приводит слова спортсмена «СЭ».

Напомним, 18 сентября Емельяненко победил Тарасова единогласным решением судей. Бой проходил по правилам кулачных боев, бойцы провели в клетке три раунда по две минуты.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Ранее Федор Емельяненко рассказал, из-за чего испортились их отношения с братом Александром.