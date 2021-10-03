Арина Аверина заявила, что Винер-Усманова извинилась за слова о «мокрых курицах»

Российская гимнастка Арина Аверина заявила, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова извинилась за слова о «мокрых курицах».

Ранее специалист использовала это выражение, когда спортсменка планировала завершить карьеру после летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Аверина сказала, что руководительница федерации поддержала ее и Дину Аверину после соревнований в японской столице.

«Я очень скучала по зрителям. Ирина Александровна позвонила и сказала, чтобы завтра были в зале. Вот мы и вернулись. Она извинилась за слова о «мокрых курицах», сказала, что была неправа, что мы боялись возвращаться из-за судейства, что опять повторится то же, что и на Играх», — цитирует Арину Аверину РИА «Новости».

На прошедших летних Олимпийских играх — 2020 в Токио Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье. Ее сестра Арина заняла четвертое место.

Ранее Винер-Усманова объяснила, почему назвала сестер Авериных «мокрыми курицами».