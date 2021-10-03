«Зенит» впервые в истории проиграл «Сочи» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» проиграл «Сочи» в матче десятого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 45-й минуте мяч забил нападающий хозяев Артем Дзюба. В середине второго тайма Матео Касьерра восстановил равновесие, а на 71-й минуте Сергей Терехов принес «Сочи» победу.

На 42-й минуте красную карточку получил нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Сине-бело-голубые впервые в своей истории проиграли «Сочи» в матче чемпионата России.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский клуб, набравший 23 очка, лидирует в турнирной таблице первенства. «Сочи» с 18 баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Сочи» примет «Ростов», а «Зенит» на выезде встретится с тульским «Арсеналом».

Ранее «Зенит» и «Сочи» объявили составы на матч РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 1:2

Голы: 1:0 — Дзюба, 45; 1:1 — Касьерра, 67; 1:2 — Терехов, 71.

Удаления: Азмун, 42 — нет.