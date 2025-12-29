Размер шрифта
В Совфеде спрогнозировали решающий период в украинском кризисе

Сенатор Косачев заявил, что 2026 год может стать решающим в украинском кризисе 
Максим Блинов/РИА Новости

Следующий год может стать решающим в вопросе украинского кризиса. Об этом в колонке для ТАСС написал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, позиции и действия Киева не являются решающими для выхода из кризиса. В этом плане 2026 год, как считает сенатор, будет решающим. Вместе с тем он выразил мнение, что если «партия мира» — с Россией, ее союзниками и партнерами, конструктивными силами в США и в Европе — удастся «деактивировать деструктивную линию все еще весьма влиятельной «партии войны», то выход на взаимоприемлемые решения может оказаться довольно быстрым и простым».

Также зампред Совфеда назвал негативные факторы, которые, как он полагает, затянут выход из кризиса. Среди них — сохранение у власти в ЕС «ястребов», усиление военной истерии, а также итоги промежуточных выборов в Соединенных Штатах в 2026 году, отметил политик.

24 декабря постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон считает, что конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие 90 дней.

Ранее в Госдуме рассказали, когда может закончиться СВО.

