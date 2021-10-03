Представитель Хабиба обратился к бойцу UFC Фергюсону

Менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал пост в Twitter американца Тони Фергюсона, который показал, как проводит тренировку.
«Выглядишь здорово, чемпион», — написал Абдель-Азиз.
В активе Тони Фергюсона 25 побед и шесть поражений.
По итогам трехраундового поединка в легком весе на турнире UFC 262, проходившем в Хьюстоне, судьи единогласно присудили победу Дариюшу.
Год назад Фергюсон уступил американцу Джастину Гэтжи, а в декабре 2020-го проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре.
UFC до этого несколько раз пытался организовать бой Фергюсона с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, однако каждый раз он отменялся.
Ранее Фергюсон намекнул, что хотел бы провести поединок против россиянина Ислама Махачева.
Looking good champ https://t.co/IUzBsMK0Me— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) September 30, 2021